«Реал» вылетел из 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв «Арсеналу»

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). «Арсенал» обыграл «Реал» со счётом 2:1. Таким образом, «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов по сумме двух встреч (1:5).

На второй минуте ворота «Арсенала» поразил нападающий Килиан Мбаппе, но гол был отменён из-за положения вне игры. На 13-й минуте вингер «канониров» Букайо Сака не реализовал 11-метровый удар. На 28-й минуте после шестиминутного просмотра VAR главный арбитр отменил своё решение назначить пенальти в ворота лондонского клуба. На 65-й минуте Сака открыл счёт. Ответный мяч «Реала» на 67-й минуте забил вингер Винисиус, воспользовавшись ошибкой защитника «Арсенала» Вильяма Салиба. На 75-й минуте Мбаппе из-за травмы покинул поле, его заменил Браим Диас. Окончательный результат в игре на 90+3-й минуте установил форвард английского клуба Габриэл Мартинелли — 2:1.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.