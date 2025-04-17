Марцел Личка ответил, хватит ли у «Динамо» сил и эмоций на матчи с «Зенитом» и «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о матчах с санкт-петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» в концовке сезона. «Динамо» опустилось в Путь регионов Фонбет Кубка России после поражения от московского ЦСКА по сумме двух матчей (1:2) и сыграет со «Спартаком» во встрече второго этапа 1/2 финала.

— Болельщики «Динамо» во многом будут оценивать сезон по оставшимся играм с «Зенитом» и «Спартаком». Хватит ли сил и эмоций провести эти матчи на самом высоком уровне?

— Верю, что хватит. Не надо забывать, что в воскресенье мы играем с «Рубином», и пока больше мыслей об этом матче. У них очень дисциплинированная команда, и победить их будет стоить нам много сил. Потом нас будут ждать два очень больших матча с «Зенитом» и «Спартаком». Надо будет собраться и сконцентрироваться на максимум. Сегодня у нас тоже была очень важная игра, и хотя результата мы не достигли, но в обеих играх мы были очень сложным соперником для ЦСКА. Нужно оставить то, что мы делаем хорошо, и добавить в завершении. В таких играх надо использовать даже полумоменты, — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».