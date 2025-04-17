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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» впервые с сезона-2019/2020 не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

«Реал» впервые с сезона-2019/2020 не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов
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В среду, 16 апреля, мадридский «Реал» вылетел из Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, проиграв лондонскому «Арсеналу» (1:2, 1:5 по сумме двух матчей). Таким образом, «сливочные» впервые с сезона-2019/2020 не сыграют в полуфинале ЛЧ, тогда подопечные экс-тренера «белых» Зинедина Зидана вылетели из 1/8 финала, уступив «Манчестер Сити» (2:4 по сумме двух встреч).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

На второй минуте ворота «Арсенала» поразил нападающий Килиан Мбаппе, но гол отменён из-за положения вне игры. На 13-й минуте вингер «канониров» Букайо Сака не реализовал 11-метровый удар. На 28-й минуте после шестиминутного просмотра VAR главный арбитр отменил своё решение назначить пенальти в ворота лондонского клуба. На 65-й минуте Сака открыл счёт. Ответный мяч «Реала» на 67-й минуте забил вингер Винисиус, воспользовавшись ошибкой защитника «Арсенала» Вильяма Салиба. На 75-й минуте Мбаппе из-за травмы покинул поле, его заменил Браим Диас. Окончательный результат в игре на 90+3-й минуте установил форвард английского клуба Габриэл Мартинелли — 2:1.

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