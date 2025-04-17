Тренер «Динамо» Личка прокомментировал ничейный результат в ответном матче КР с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о ничьей в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА (0:0). «Динамо» уступило по сумме двух встреч (1:2) и теперь сыграет с московским «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов.

«Нам не хватает реализации – надо просто попадать в ворота и не усложнять в каких-то ситуациях. Нужно принимать передачу и пытаться бить в касание, когда есть такая возможность. Помните, как играли Жан-Пьер Папен и Филиппо Индзаги? Они не очень активно действовали в подыгрыше, зато в штрафной чаще били в касание, и в этом им не было равных.

Я просил, чтобы было больше сильных кроссов по земле, потому что у армейцев рослые защитники, которые снимают весь верх. Были две-три неплохие попытки, но, к сожалению, не удалось их использовать. С «Нижним Новгородом» у нас был очень низкий процент попадания в створ, сегодня уже было получше. Будем работать над этим, только через работу можно добиться победы. Надо идти вперёд и искать удачу. Я поблагодарил ребят за сегодняшнюю игру. Был хороший уровень футбола со стороны обеих команд. Думаю, что все любители футбола получают удовольствие от таких матчей», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».