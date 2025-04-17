Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Личка прокомментировал ничейный результат в ответном матче КР с ЦСКА

Тренер «Динамо» Личка прокомментировал ничейный результат в ответном матче КР с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о ничьей в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА (0:0). «Динамо» уступило по сумме двух встреч (1:2) и теперь сыграет с московским «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Нам не хватает реализации – надо просто попадать в ворота и не усложнять в каких-то ситуациях. Нужно принимать передачу и пытаться бить в касание, когда есть такая возможность. Помните, как играли Жан-Пьер Папен и Филиппо Индзаги? Они не очень активно действовали в подыгрыше, зато в штрафной чаще били в касание, и в этом им не было равных.

Я просил, чтобы было больше сильных кроссов по земле, потому что у армейцев рослые защитники, которые снимают весь верх. Были две-три неплохие попытки, но, к сожалению, не удалось их использовать. С «Нижним Новгородом» у нас был очень низкий процент попадания в створ, сегодня уже было получше. Будем работать над этим, только через работу можно добиться победы. Надо идти вперёд и искать удачу. Я поблагодарил ребят за сегодняшнюю игру. Был хороший уровень футбола со стороны обеих команд. Думаю, что все любители футбола получают удовольствие от таких матчей», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Материалы по теме
«Динамо» впервые не проиграло ЦСКА Николича. Но этого всё равно не хватило
«Динамо» впервые не проиграло ЦСКА Николича. Но этого всё равно не хватило
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android