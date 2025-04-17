«Арсенал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 16 лет

Лондонский «Арсенал» по сумме двух матчей (5:1) прошёл мадридский «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Английская команда сыграет на этой стадии турнира впервые с сезона-2008/2009.

Тогда «Арсенал», возглавляемый Арсеном Венгером, проиграл за шаг до финала другой английской команде — «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:3). В финале Лиги чемпионов «канониры» играли единожды — в 2006 году, когда проиграли «Барселоне» (1:2). К слову, такой решающий матч может случиться и в этом году, если соперники пройдут «ПСЖ» и «Интер» соответственно.

Первый матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится 29 апреля в Лондоне, ответный в Париже — 6 мая.