«Арсенал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 16 лет
Поделиться
Лондонский «Арсенал» по сумме двух матчей (5:1) прошёл мадридский «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Английская команда сыграет на этой стадии турнира впервые с сезона-2008/2009.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Тогда «Арсенал», возглавляемый Арсеном Венгером, проиграл за шаг до финала другой английской команде — «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:3). В финале Лиги чемпионов «канониры» играли единожды — в 2006 году, когда проиграли «Барселоне» (1:2). К слову, такой решающий матч может случиться и в этом году, если соперники пройдут «ПСЖ» и «Интер» соответственно.
Первый матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится 29 апреля в Лондоне, ответный в Париже — 6 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 апреля 2025
-
00:56
-
00:54
-
00:51
-
00:50
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:25
-
00:24
-
00:20
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:06
-
00:03
-
00:02
-
00:01
- 16 апреля 2025
-
23:57
-
23:49
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:30
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:20
-
23:19
-
23:13