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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Арсенал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 16 лет

«Арсенал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 16 лет
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Лондонский «Арсенал» по сумме двух матчей (5:1) прошёл мадридский «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Английская команда сыграет на этой стадии турнира впервые с сезона-2008/2009.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тогда «Арсенал», возглавляемый Арсеном Венгером, проиграл за шаг до финала другой английской команде — «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:3). В финале Лиги чемпионов «канониры» играли единожды — в 2006 году, когда проиграли «Барселоне» (1:2). К слову, такой решающий матч может случиться и в этом году, если соперники пройдут «ПСЖ» и «Интер» соответственно.

Первый матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится 29 апреля в Лондоне, ответный в Париже — 6 мая.

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