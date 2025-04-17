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«В матче с ЦСКА он отработал фантастически». Личка — об адаптации Глебова в «Динамо»

«В матче с ЦСКА он отработал фантастически». Личка — об адаптации Глебова в «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об адаптации полузащитника Данила Глебова, который перешёл из «Ростова» в зимнее трансферное окно. Вчера, 16 апреля, «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (0:0), но уступило по сумме двух матчей (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Глебов успел провести всего несколько тренировок на сборе, но потом у него были небольшие проблемы с ахиллом, и он две недели работал индивидуально. Когда он выздоровел, стало видно, как быстро он схватывает наши требования. Он отлично читает игру и добавил нам характера. У него есть лидерские качества, и в раздевалке он может настроить команду. Сегодня он отработал фантастически, вопросов к нему нет. Хотел бы также отметить другого новичка – Хуана Касереса. Будет здорово, если они продолжат в том же духе», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

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