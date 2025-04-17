Александр Елагин отреагировал на победу «Арсенала» над «Реалом» в матче Лиги чемпионов

Известный футбольный журналист и комментатор Александр Елагин высказался о победе лондонского «Арсенала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с мадридским «Реалом» (2:1). «Канониры» прошли в полуфинал ЛЧ по сумме двух встреч (5:1).

«Браво, Артета! Браво, «Арсенал»! Рад за «канониров», за их многочисленных болельщиков, но больше всего рад именно за Артету, который создаёт суперкоманду! Я не ошибся – создаёт суперкоманду! Глагол несовершенного вида. Скажете, уже сегодня «Арсенал» супер – да, соглашусь, но я имею в виду шикарные перспективы этой команды с этим тренером.

Казалось, что потеря Габриэла в центре обороны окажется фатальной в битве с самим «Реалом»! Но нет. Артета так организовал игру команды, что отсутствие одного из столпов обороны не чувствовалось! Он верил в Якуба Кивёра, я – нет. Но моё мнение 10-е. Я восхищён Артетой, его верой в игрока, его умением поднять игрока на ступень выше в его развитии. Это ли не мастерство тренера?

Кивёр великолепно провёл оба матча. И очень доволен тем, что ошибался. В этом-то и есть отличие любителя от профи высочайшего класса. И я был не одинок в критике поляка. А Артета верил в парня, и не просто верил – он готовил его к важнейшим матчам, и Артета в очередной раз оказался прав!

Все «канониры» сыграли на отлично, однако не могу не отметить Деклана Райса, который уже стал настоящим вожаком команды. Игрочина! Характер! Всё при нём, чтобы помочь команде и Артете сделать «Арсенал» суперклубом. Сделать «Арсенал» чемпионом Англии. Но «Арсенал» нацелен пока на «ушастого» (на победу в ЛЧ. — Прим. «Чемпионата»). Он может это сделать! Впереди полуфиналы! Успехов вам, «канониры»! Успехов тебе, Артета!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.