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Реал Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Васкес — о вылете «Реала» от «Арсенала»: они вышли защищаться

Васкес — о вылете «Реала» от «Арсенала»: они вышли защищаться
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Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес после поражения от лондонского «Арсенала» (1:2, 1:5 по сумме двух матчей) в четвертьфинале Лиги чемпионов заявил, что их соперник в ответной встрече вышел защищаться.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Арсенал» вышел защищаться. Они почти ничего не сделали в первом тайме», — приводит слова Васкеса журналист Тони Хуанмарти в Х.

Мадридский клуб не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2019/2020, «сливочные» являются действующим обладателем трофея. Для «Арсенала» этот полуфинал станет первым за 16 лет, «канониры» сыграют на этой стадии с французским «ПСЖ».

В другой паре путёвку в финал разыграют «Барселона» и «Интер».

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