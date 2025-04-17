Васкес — о вылете «Реала» от «Арсенала»: они вышли защищаться

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес после поражения от лондонского «Арсенала» (1:2, 1:5 по сумме двух матчей) в четвертьфинале Лиги чемпионов заявил, что их соперник в ответной встрече вышел защищаться.

«Арсенал» вышел защищаться. Они почти ничего не сделали в первом тайме», — приводит слова Васкеса журналист Тони Хуанмарти в Х.

Мадридский клуб не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2019/2020, «сливочные» являются действующим обладателем трофея. Для «Арсенала» этот полуфинал станет первым за 16 лет, «канониры» сыграют на этой стадии с французским «ПСЖ».

В другой паре путёвку в финал разыграют «Барселона» и «Интер».