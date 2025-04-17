Деклан Райс рассказал, как в «Арсенале» отнеслись к разговорам о возможном камбэке «Реала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс заявил, что в команде были уверены в результате противостояния с мадридским «Реалом» (2:1, 5:1 по сумме двух встреч) и не обращали внимания на многочисленные сообщения о возможном камбэке «сливочных» перед ответным матчем.

Райс стал лучшим игроком матча в обеих встречах.

«Снова и снова [лучший игрок матча]. Это особенный вечер для «Арсенала»… Было много разговоров о камбэке «Реала», потому что у них это получалось много раз. Но мы были уверены в результате с первого матча. Держали это в голове и сотворили в жизни. Что за вечер для «Арсенала», — приводит слова Райса TNT Sports.