Деклан Райс рассказал, как в «Арсенале» отнеслись к разговорам о возможном камбэке «Реала»
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс заявил, что в команде были уверены в результате противостояния с мадридским «Реалом» (2:1, 5:1 по сумме двух встреч) и не обращали внимания на многочисленные сообщения о возможном камбэке «сливочных» перед ответным матчем.
Райс стал лучшим игроком матча в обеих встречах.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65' 1:1 Винисиус Жуниор – 67' 1:2 Мартинелли – 90+3'
«Снова и снова [лучший игрок матча]. Это особенный вечер для «Арсенала»… Было много разговоров о камбэке «Реала», потому что у них это получалось много раз. Но мы были уверены в результате с первого матча. Держали это в голове и сотворили в жизни. Что за вечер для «Арсенала», — приводит слова Райса TNT Sports.
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