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Cтанишич оттолкнул болбоя, игроки «Интера» собирались подраться с футболистом «Баварии»

Cтанишич оттолкнул болбоя, игроки «Интера» собирались подраться с футболистом «Баварии»
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Защитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич сорвался на болбоя ответного матча с «Интером» (2:2, 3:4 общ) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Парень откинул мяч на 90+6-й минуте, который пытался взять хорват, за что тот толкнул того со стула.

В ответ на это выяснить отношения со Станишичем хотели многие игроки «Интера», находившиеся на скамейке запасных. Остановить их смог персонал итальянского клуба.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

Фото: Cоцсети

«Интер» в полуфинал Лиги чемпионов встретится с «Барселоной». Первая игра состоится в Испании 29 апреля, ответная в Италии — 6 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдёт 31 мая, к слову, на домашнем стадионе «Баварии» в Мюнхене.

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