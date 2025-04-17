Какой финал Лиги чемпионов – 2024/2025 вы бы хотели видеть?

По итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов определены пары полуфинала.

1/2 финала Лиги чемпионов:

«Арсенал» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);

«Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия).

Первые матчи пройдут 29-30 апреля, ответные — 6-7 мая.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Какой финал Лиги чемпионов – 2024/2025 вы бы хотели видеть?

Победителем прошлого сезона Лиги чемпионов стал мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.