Какой финал Лиги чемпионов – 2024/2025 вы бы хотели видеть?
Поделиться
По итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов определены пары полуфинала.
1/2 финала Лиги чемпионов:
«Арсенал» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);
«Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия).
Первые матчи пройдут 29-30 апреля, ответные — 6-7 мая.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Какой финал Лиги чемпионов – 2024/2025 вы бы хотели видеть?
Победителем прошлого сезона Лиги чемпионов стал мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.
Комментарии
- 17 апреля 2025
-
00:56
-
00:54
-
00:51
-
00:50
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:25
-
00:24
-
00:20
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:06
-
00:03
-
00:02
-
00:01
- 16 апреля 2025
-
23:57
-
23:49
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:30
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:20
-
23:19
-
23:13