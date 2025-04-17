Куртуа рассказал, какого экс-футболиста команды не хватило «Реалу» для прохода «Арсенала»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подвёл итоги противостояния с лондонским «Арсеналом» (1:5 по сумме двух матчей) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Бельгиец заявил, что его команде не хватило экс-форварда «сливочных» Хоселу для прохода лондонцев.

«Арсенал» — хорошо организованная команда, которая отлично защищается, прессингует. В матчах с ними было трудно найти пространство. Мы сделали много навесов, но в этом году у нас не было Хоселу, прирождённого нападающего.

«Реалу» нужно тщательно проанализировать и [понять], где мы можем стать лучше. Впереди ещё большая часть сезона, на кону Ла Лига, Кубок Испании, а затем и Клубный чемпионат мира.

Спасибо болельщикам. Мысли о камбэке были потрясающими, надеюсь, что мы ещё сможем их порадовать», — сказал Куртуа в эфире Movistar.

35-летний Хоселу в розыгрыше прошлого сезона Лиги чемпионов полностью перевернул противостояние с «Баварией». Первая игра завершилась со счётом 2:2, во второй мюнхенцы вели 1:0 к 88-й минуте. Хоселу забил после этого дважды и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов, где «Реал» обыграл «Боруссию» (2:0). Всего в той Лиге чемпионов Хоселу забил пять голов в 11 матчах.