Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа рассказал, какого экс-футболиста команды не хватило «Реалу» для прохода «Арсенала»

Куртуа рассказал, какого экс-футболиста команды не хватило «Реалу» для прохода «Арсенала»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подвёл итоги противостояния с лондонским «Арсеналом» (1:5 по сумме двух матчей) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Бельгиец заявил, что его команде не хватило экс-форварда «сливочных» Хоселу для прохода лондонцев.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Арсенал» — хорошо организованная команда, которая отлично защищается, прессингует. В матчах с ними было трудно найти пространство. Мы сделали много навесов, но в этом году у нас не было Хоселу, прирождённого нападающего.

«Реалу» нужно тщательно проанализировать и [понять], где мы можем стать лучше. Впереди ещё большая часть сезона, на кону Ла Лига, Кубок Испании, а затем и Клубный чемпионат мира.

Спасибо болельщикам. Мысли о камбэке были потрясающими, надеюсь, что мы ещё сможем их порадовать», — сказал Куртуа в эфире Movistar.

35-летний Хоселу в розыгрыше прошлого сезона Лиги чемпионов полностью перевернул противостояние с «Баварией». Первая игра завершилась со счётом 2:2, во второй мюнхенцы вели 1:0 к 88-й минуте. Хоселу забил после этого дважды и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов, где «Реал» обыграл «Боруссию» (2:0). Всего в той Лиге чемпионов Хоселу забил пять голов в 11 матчах.

Материалы по теме
«Реал» раздавлен «Арсеналом»! Вместо ремонтады — второе поражение и вылет из ЛЧ. Видео
«Реал» раздавлен «Арсеналом»! Вместо ремонтады — второе поражение и вылет из ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android