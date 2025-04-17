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Тренер «Реала» Анчелотти высказался о неназначенном пенальти в ворота «Арсенала»

Тренер «Реала» Анчелотти высказался о неназначенном пенальти в ворота «Арсенала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отмену назначенного 11-метрового удара в ворота лондонского «Арсенала» после долгого просмотра VAR в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, на 22-й минуте главный арбитр встречи Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота «канониров», но сразу же в решение судьи вмешался VAR. В итоге около шести минут принимали решение об отмене 11-метрового. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу английской команды. «Сливочные» вылетели по сумме двух игр (1:5).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Чтобы изменить ситуацию, нам нужно было что-то, возможно, пенальти, который нам не назначили. Нам нужно было что угодно. Но мы должны быть честными, «Арсенал» заслужил победу в обоих матчах», — сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

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