Тренер «Реала» Анчелотти высказался о неназначенном пенальти в ворота «Арсенала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отмену назначенного 11-метрового удара в ворота лондонского «Арсенала» после долгого просмотра VAR в матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, на 22-й минуте главный арбитр встречи Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота «канониров», но сразу же в решение судьи вмешался VAR. В итоге около шести минут принимали решение об отмене 11-метрового. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу английской команды. «Сливочные» вылетели по сумме двух игр (1:5).

«Чтобы изменить ситуацию, нам нужно было что-то, возможно, пенальти, который нам не назначили. Нам нужно было что угодно. Но мы должны быть честными, «Арсенал» заслужил победу в обоих матчах», — сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.