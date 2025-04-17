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Куртуа: игрокам «Реала» нужно признать, что мы проиграли лучшему «Арсеналу»

Куртуа: игрокам «Реала» нужно признать, что мы проиграли лучшему «Арсеналу»
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа после вылета из Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей) в четвертьфинале турнира признал, что английская команда в этом противостоянии была сильнее.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«После отбитого пенальти вы продолжаете верить [в камбэк]. Мы создавали опасные моменты в начале встречи, наши болельщики гнали вперёд, но «Арсенал» — та команда, которая умеет хорошо защищаться. Это организованный состав, где отрабатывают в защите и вингеры, и нападающие…

Мы быстро сравняли, продолжая верить, но не были успешны в атакующих действиях. Не думаю, что Райе пришлось сделать хоть один отличный сейв. «Реал» проиграл лучшему «Арсеналу», нам нужно это принять», — сказал Куртуа в эфире Movistar.

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