Куртуа: игрокам «Реала» нужно признать, что мы проиграли лучшему «Арсеналу»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа после вылета из Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей) в четвертьфинале турнира признал, что английская команда в этом противостоянии была сильнее.

«После отбитого пенальти вы продолжаете верить [в камбэк]. Мы создавали опасные моменты в начале встречи, наши болельщики гнали вперёд, но «Арсенал» — та команда, которая умеет хорошо защищаться. Это организованный состав, где отрабатывают в защите и вингеры, и нападающие…

Мы быстро сравняли, продолжая верить, но не были успешны в атакующих действиях. Не думаю, что Райе пришлось сделать хоть один отличный сейв. «Реал» проиграл лучшему «Арсеналу», нам нужно это принять», — сказал Куртуа в эфире Movistar.