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Тренер «Арсенала» Артета высказался о противостоянии с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Тренер «Арсенала» Артета высказался о противостоянии с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем противостоянии в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «ПСЖ».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я смотрел матч прошлой ночью — он был сумасшедшим. Я хорошо знаю тренера Луиса Энрике, но давайте насладимся вечером. «ПСЖ» сейчас совершенно другая команда, которая находится на невероятной серии», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, в рамках двухматчевого противостояния в 1/4 финала главного еврокубкового турнира «канониры» были сильнее мадридского «Реала» — 5:1 (3:0, 2:1). Первая игра лондонской команды с «ПСЖ» пройдёт дома 29 апреля. Ответная встреча состоится в гостях и 6 мая.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    
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