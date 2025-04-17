Тренер «Арсенала» Артета высказался о противостоянии с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем противостоянии в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «ПСЖ».

«Я смотрел матч прошлой ночью — он был сумасшедшим. Я хорошо знаю тренера Луиса Энрике, но давайте насладимся вечером. «ПСЖ» сейчас совершенно другая команда, которая находится на невероятной серии», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, в рамках двухматчевого противостояния в 1/4 финала главного еврокубкового турнира «канониры» были сильнее мадридского «Реала» — 5:1 (3:0, 2:1). Первая игра лондонской команды с «ПСЖ» пройдёт дома 29 апреля. Ответная встреча состоится в гостях и 6 мая.

«Реал» сделал напоминание «Арсеналу» на 20 языках мира: