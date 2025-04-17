Анчелотти не будет уволен из «Реала» после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала» — Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не будет уволен после вылета «сливочных» из Лиги чемпионов — 2024/2025, несмотря на то, что будущее итальянского специалиста остаётся неопределённым. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, дальнейшая карьера Анчелотти в Мадриде будет рассматриваться после финала Кубка Испании, где «Реал» сыграет с «Барселоной». Однако, как отмечает AS, итальянский специалист точно покинет команду по окончании текущего сезона.

Напомним, в рамках двухматчевого противостояния в 1/4 финала Лиги чемпионов «Королевский клуб» уступил лондонскому «Арсеналу» (1:5).

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