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Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов

Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира «Реал» по сумме двух матчей проиграл «Арсеналу».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Мы проделали очень хороший путь. Моё будущее? Я не знаю. И я не хочу знать», — приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» впервые с сезона-2019/2020 не сыграет в полуфинале ЛЧ. «Арсенал», в свою очередь, сыграет на этой стадии турнира впервые с сезона-2008/2009. За выход в финал лондонский клуб поспорит с «ПСЖ».

Отметим, «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого года мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию».

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