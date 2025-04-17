Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира «Реал» по сумме двух матчей проиграл «Арсеналу».

«Мы проделали очень хороший путь. Моё будущее? Я не знаю. И я не хочу знать», — приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» впервые с сезона-2019/2020 не сыграет в полуфинале ЛЧ. «Арсенал», в свою очередь, сыграет на этой стадии турнира впервые с сезона-2008/2009. За выход в финал лондонский клуб поспорит с «ПСЖ».

Отметим, «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого года мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию».