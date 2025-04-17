Стало известно расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

Определись даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, расписание полуфинальных матчей

«Барселона» — «Интер» — первый матч 30 апреля, ответная игра 6 мая

«Арсенал» — «ПСЖ» — первый матч 29 апреля, ответная игра 7 мая

В среду, 16 апреля, лондонский «Арсенал» одержал выездную победу над мадридским «Реалом» со счётом 2:1, (5:1 по сумме двух матчей). В этот же день миланский «Интер» на своём поле сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» — 2:2 (4:3 по сумме двух матчей).

В прошлом сезоне триумфатором Лиги чемпионов стал мадридский «Реал», который в финале уверенно переиграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.