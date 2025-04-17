Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Представитель сборной Бразилии присутствовал на матче «Реала» с «Арсеналом» в ЛЧ — Marca

Представитель Бразильской конфедерации футбола (CBF) присутствовал на ответном матче Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский «Реал» уступил «Арсеналу» со счётом 1:2. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, цель визита представителя сборной Бразилии проведение ускоренных переговоров с главным тренером мадридской команды Карло Анчелотти. Бразилия хочет решить вопрос с назначением итальянца до июня, когда продолжатся матчи отбора к чемпионату мира 2026 года.

По итогам двухматчевого противостояния мадридский «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, крупно проиграв «канонирам» — 1:5. Как ранее сообщали испанские СМИ, будущее тренера решится после финала Кубка Испании 26 апреля.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: