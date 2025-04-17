Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель сборной Бразилии присутствовал на матче «Реала» с «Арсеналом» в ЛЧ — Marca

Представитель сборной Бразилии присутствовал на матче «Реала» с «Арсеналом» в ЛЧ — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Представитель Бразильской конфедерации футбола (CBF) присутствовал на ответном матче Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский «Реал» уступил «Арсеналу» со счётом 1:2. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

По информации источника, цель визита представителя сборной Бразилии проведение ускоренных переговоров с главным тренером мадридской команды Карло Анчелотти. Бразилия хочет решить вопрос с назначением итальянца до июня, когда продолжатся матчи отбора к чемпионату мира 2026 года.

По итогам двухматчевого противостояния мадридский «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, крупно проиграв «канонирам» — 1:5. Как ранее сообщали испанские СМИ, будущее тренера решится после финала Кубка Испании 26 апреля.

Материалы по теме
Анчелотти не будет уволен из «Реала» после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала» — Marca

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android