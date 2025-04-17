Представитель сборной Бразилии присутствовал на матче «Реала» с «Арсеналом» в ЛЧ — Marca
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Представитель Бразильской конфедерации футбола (CBF) присутствовал на ответном матче Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский «Реал» уступил «Арсеналу» со счётом 1:2. Об этом сообщает испанское издание Marca.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65' 1:1 Винисиус Жуниор – 67' 1:2 Мартинелли – 90+3'
По информации источника, цель визита представителя сборной Бразилии проведение ускоренных переговоров с главным тренером мадридской команды Карло Анчелотти. Бразилия хочет решить вопрос с назначением итальянца до июня, когда продолжатся матчи отбора к чемпионату мира 2026 года.
По итогам двухматчевого противостояния мадридский «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, крупно проиграв «канонирам» — 1:5. Как ранее сообщали испанские СМИ, будущее тренера решится после финала Кубка Испании 26 апреля.
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