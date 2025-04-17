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Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в ЛЧ после ответных матчей 1/4 финала

Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА после завершения ответных матчей 1/4 финала турнира. Так, наибольшие шансы выиграть престижнейшее европейское соревнование имеет лондонский «Арсенал» (28,47%), наименьшие — «Барселона» (21,8%).

Полный список претендентов на победу в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

«Арсенал» — 28,7%; «Интер» — 25,5%; «ПСЖ» — 24%; «Барселона» — 21,8%.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

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