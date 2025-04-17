Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета раскрыл, что ему сказал Анчелотти после вылета «Реала» из Лиги чемпионов

Артета раскрыл, что ему сказал Анчелотти после вылета «Реала» из Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о разговоре с тренером «Реала» Карло Анчелотти после ответного полуфинального матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой лондонского клуба со счётом 2:1. В первой встрече «Арсенал» разгромил «Реал» со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Он был очень доброжелателен, пожелал нам победы и удачи в Лиге чемпионов», — приводит слова Артеты AS.

«Арсенал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/2009. За выходв финал лондонский клуб поспорит с «ПСЖ».

В прошлом сезоне триумфатором Лиги чемпионов стал мадридский «Реал», который в финале уверенно переиграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Материалы по теме
«Реал» раздавлен «Арсеналом»! Вместо ремонтады — второе поражение и вылет из ЛЧ. Видео
«Реал» раздавлен «Арсеналом»! Вместо ремонтады — второе поражение и вылет из ЛЧ. Видео
Календарь Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android