Артета раскрыл, что ему сказал Анчелотти после вылета «Реала» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о разговоре с тренером «Реала» Карло Анчелотти после ответного полуфинального матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой лондонского клуба со счётом 2:1. В первой встрече «Арсенал» разгромил «Реал» со счётом 3:0.

«Он был очень доброжелателен, пожелал нам победы и удачи в Лиге чемпионов», — приводит слова Артеты AS.

«Арсенал» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/2009. За выходв финал лондонский клуб поспорит с «ПСЖ».

В прошлом сезоне триумфатором Лиги чемпионов стал мадридский «Реал», который в финале уверенно переиграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.