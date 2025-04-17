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Стали известны подробности травмы Килиана Мбаппе

Стали известны подробности травмы Килиана Мбаппе
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил небольшое растяжение правой лодыжки в ответном матче «сливочных» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Арсеналом» (1:2). Об этом сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас в соцсети X (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

По информации источника, сегодня француз пройдёт полное медицинское обследование, где будут известны сроки восстановления футболиста. На данный момент отмечается, что Мбаппе не должен пропустить финал Кубка Испании, где «Королевский клуб» сыграет с «Барселоной » 26 апреля.

Напомним, на 73-й минуте Мбаппе на половине поля соперника сфолил на хавбеке «канониров» Деклане Райсе. Однако после столкновения француз пострадал сам, после чего был заменён на марокканца Браима Диаса.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. За это время футболист провёл во всех турнирах 50 матчей, в которых забил 33 гола и отдал пять результативных передач.

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