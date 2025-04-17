Стали известны подробности травмы Килиана Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил небольшое растяжение правой лодыжки в ответном матче «сливочных» в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Арсеналом» (1:2). Об этом сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, сегодня француз пройдёт полное медицинское обследование, где будут известны сроки восстановления футболиста. На данный момент отмечается, что Мбаппе не должен пропустить финал Кубка Испании, где «Королевский клуб» сыграет с «Барселоной » 26 апреля.

Напомним, на 73-й минуте Мбаппе на половине поля соперника сфолил на хавбеке «канониров» Деклане Райсе. Однако после столкновения француз пострадал сам, после чего был заменён на марокканца Браима Диаса.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. За это время футболист провёл во всех турнирах 50 матчей, в которых забил 33 гола и отдал пять результативных передач.

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