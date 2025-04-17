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Аль-Фатех — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
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Мойзес и Роша спасались от жары, Тюкавин и Черчесов следили с трибун. Фото братского дерби

Мойзес и Роша спасались от жары, Тюкавин и Черчесов следили с трибун. Фото братского дерби
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16 апреля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве завершился ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и ЦСКА. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0. По сумме двух матчей ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ — 2:1.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Сегодняшний матч — пример прекрасного футбольного вечера: 25 тысяч болельщиков на стадионе, эмоции, заряд. Это футбол!» — отметил по окончании встречи главный тренер ЦСКА Марко Николич.

В финале Пути РПЛ ЦСКА встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Первый матч для армейцев пройдёт в гостях в период с 29 апреля по 1 мая.

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