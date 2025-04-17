Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Арсенал — 1:2, видеообзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов, видео голов: Сака, Винисиус, Мартинелли, 16 апреля 2025

Видеообзор домашнего поражения «Реала» в ответном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» уступил лондонскому «Арсеналу» в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

В составе победителей голами с результативных передач испанского полузащитника Микеля Мерино отличились вингеры Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. Единственный мяч в составе «сливочных» забил бразилец Винисиус Жуниор, воспользовавшись ошибкой защитника «канониров» Вильяма Салиба.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, в полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с «ПСЖ». Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая. «Реал», в свою очередь, покинул главный еврокубок.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Стали известны подробности травмы Килиана Мбаппе

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android