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Видеообзор домашнего поражения «Реала» в ответном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Мадридский «Реал» уступил лондонскому «Арсеналу» в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:2.

В составе победителей голами с результативных передач испанского полузащитника Микеля Мерино отличились вингеры Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. Единственный мяч в составе «сливочных» забил бразилец Винисиус Жуниор, воспользовавшись ошибкой защитника «канониров» Вильяма Салиба.

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Отметим, в полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с «ПСЖ». Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая. «Реал», в свою очередь, покинул главный еврокубок.

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