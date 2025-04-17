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Карло Анчелотти ответил, что пошло не так у «Реала» в ответном матче ЛЧ с «Арсеналом»

Карло Анчелотти ответил, что пошло не так у «Реала» в ответном матче ЛЧ с «Арсеналом»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, что не получилось в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Арсеналом», который завершился домашним поражением «сливочных» со счётом 1:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Что пошло не так? Сегодня делать анализ неуместно, нам нужно принять эту неудачу и все удары, которые приходят в нашу сторону. Я сказал игрокам, что нужно держать голову высоко, мы многого добились в этом турнире в другие сезоны. В этом году подобного не получилось достичь, в спорте такое бывает, не существует непобедимых команд. Что касается настроя, команда отдала всё, что могла. Не всегда мы могли сделать лучше, чем соперник», — приводит слова Анчелотти AS.

Отметим, в первой игре в Лондоне «Реал» разгромно проиграл со счётом 0:3. Таким образом, по сумме двух встреч (5:1) «канониры» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

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