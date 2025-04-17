Карло Анчелотти ответил, что пошло не так у «Реала» в ответном матче ЛЧ с «Арсеналом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, что не получилось в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Арсеналом», который завершился домашним поражением «сливочных» со счётом 1:2.

«Что пошло не так? Сегодня делать анализ неуместно, нам нужно принять эту неудачу и все удары, которые приходят в нашу сторону. Я сказал игрокам, что нужно держать голову высоко, мы многого добились в этом турнире в другие сезоны. В этом году подобного не получилось достичь, в спорте такое бывает, не существует непобедимых команд. Что касается настроя, команда отдала всё, что могла. Не всегда мы могли сделать лучше, чем соперник», — приводит слова Анчелотти AS.

Отметим, в первой игре в Лондоне «Реал» разгромно проиграл со счётом 0:3. Таким образом, по сумме двух встреч (5:1) «канониры» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

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