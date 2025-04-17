Видеообзор результативного ответного матча Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария»

«Интер» сыграл вничью с «Баварией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:2.

В составе «Интера» забивали Лаутаро Мартинес и Бенжамен Павар.

За мюнхенцев отличились Гарри Кейн и Эрик Дайер.

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В первом матче «Интер» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, итальянский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Барселоной». Первая игра пройдёт 30 апреля. Ответная встреча запланирована на 6 мая.

В прошлом сезоне триумфатором Лиги чемпионов стал мадридский «Реал», который в финале уверенно переиграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.