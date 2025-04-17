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Видеообзор результативного ответного матча Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария»

Видеообзор результативного ответного матча Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария»
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«Интер» сыграл вничью с «Баварией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

В составе «Интера» забивали Лаутаро Мартинес и Бенжамен Павар.

За мюнхенцев отличились Гарри Кейн и Эрик Дайер.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В первом матче «Интер» обыграл «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, итальянский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Барселоной». Первая игра пройдёт 30 апреля. Ответная встреча запланирована на 6 мая.

В прошлом сезоне триумфатором Лиги чемпионов стал мадридский «Реал», который в финале уверенно переиграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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