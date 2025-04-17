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Килиан Мбаппе показал худшую серию без результативных действий с 2018 года

Килиан Мбаппе показал худшую серию без результативных действий с 2018 года
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Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сумел отличиться результативными действиями в ответном матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Арсеналом» (1:2), который стал для звёздного форварда пятым кряду без голов и ассистов во всех турнирах.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

Как сообщает OptaJean, данная серия является худшей для француза с апреля-мая 2018 года. Тогда Мбаппе также не забивал и не отдавал голевых передач в пяти встречах.

Кроме двух встреч с «Арсеналом» (1:2, 0:3) в Лиге чемпионов, Килиан не отличался результативными действиями в ответной игре полуфинала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (4:4 д. вр.) и двух матчах Ла Лиги с «Валенсией» (1:2) и «Алавесом» (1:0).

В следующей игре в рамках 32-го тура Ла Лиги мадридская команда сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Мбаппе рискует пропустить эту встречу из-за травмы, которую он получил во время матча с «канонирами».

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