Артета – об исполнении пенальти Сака в матче с «Реалом»: я бы дал ему подзатыльник

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о незабитом пенальти Букайо Сака в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1). На 13-й минуте «Арсенал» заработал пенальти, который не смог реализовать Сака, пробив паненкой.

«Может быть, я бы дал ему лёгкий подзатыльник… Игрок сам принимает решение, что делать. Он проявил смелость — и промахнулся. Меня волновала его эмоциональная реакция. Игра могла сильно измениться, ведь начало складываться нечто, что было не в нашу пользу», — приводит слова Артеты AS.

В первом матче «Арсенал» разгромил «Реал» со счётом 3:0. Лондонский клуб сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/2009. За выход в финал лондонский клуб поспорит с «ПСЖ».