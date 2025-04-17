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Артета – об исполнении пенальти Сака в матче с «Реалом»: я бы дал ему подзатыльник

Артета – об исполнении пенальти Сака в матче с «Реалом»: я бы дал ему подзатыльник
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о незабитом пенальти Букайо Сака в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1). На 13-й минуте «Арсенал» заработал пенальти, который не смог реализовать Сака, пробив паненкой.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Может быть, я бы дал ему лёгкий подзатыльник… Игрок сам принимает решение, что делать. Он проявил смелость — и промахнулся. Меня волновала его эмоциональная реакция. Игра могла сильно измениться, ведь начало складываться нечто, что было не в нашу пользу», — приводит слова Артеты AS.

В первом матче «Арсенал» разгромил «Реал» со счётом 3:0. Лондонский клуб сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/2009. За выход в финал лондонский клуб поспорит с «ПСЖ».

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