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Куртуа раскритиковал игру «Реала» в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Куртуа раскритиковал игру «Реала» в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался об игре команды после поражения в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Иногда, наверное, нужно быть самокритичными и внимательно посмотреть на всё. Я чувствую, что мы — команда, но временами надо играть более командно, а не индивидуально. Когда Винисиуса или Килиана берут под двойную опеку — это может сработать один раз, но не всегда. Нужно это понять, быть самокритичными. И смотреть вперёд», — приводит слова Куртуа AS.

«Реал» впервые с сезона-2019/2020 не сыграет в полуфинале ЛЧ. «Арсенал», в свою очередь, сыграет на этой стадии турнира впервые с сезона-2008/2009. За выход в финал лондонский клуб поспорит с «ПСЖ».

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