Куртуа раскритиковал игру «Реала» в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался об игре команды после поражения в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2).

«Иногда, наверное, нужно быть самокритичными и внимательно посмотреть на всё. Я чувствую, что мы — команда, но временами надо играть более командно, а не индивидуально. Когда Винисиуса или Килиана берут под двойную опеку — это может сработать один раз, но не всегда. Нужно это понять, быть самокритичными. И смотреть вперёд», — приводит слова Куртуа AS.

«Реал» впервые с сезона-2019/2020 не сыграет в полуфинале ЛЧ. «Арсенал», в свою очередь, сыграет на этой стадии турнира впервые с сезона-2008/2009. За выход в финал лондонский клуб поспорит с «ПСЖ».