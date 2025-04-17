Венсан Компани отреагировал на вылет «Баварии» от «Интера» из Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о вылете из Лиги чемпионов — 2024/2025 после ничьей с «Интером» (2:2) в ответном матче 1/4 финала турнира.

«В футболе всё определяется мелочами. Если проанализировать обе игры, трудно представить себе более удачный сценарий, если не учитывать пропущенные мячи. Мы были осведомлены о сильных сторонах «Интера», но и сами представляли опасность, создавая момент за моментом. Мюнхенский финал пройдёт без нашего участия, но всего через пять месяцев мы вновь выйдем на поле Лиги чемпионов. Таков футбол, такова жизнь. Конечно, вылететь очень неприятно, но у нас были шансы», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

По сумме двух матчей сильнее был миланский клуб — 4:3. В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет «Барселоной». Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая.

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