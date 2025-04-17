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Винисиус побил рекорд Роналдо по голам за «Реал» среди бразильцев

Винисиус побил рекорд Роналдо по голам за «Реал» среди бразильцев
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Нападающий Винисиус Жуниор забил свой 105-й гол за «Реал» во всех соревнованиях, став бразильцем с наибольшим количеством голов в истории «Реала», сообщает OptaJose в социальной сети X.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

Винисиус побил рекорд Роналдо, на счету которого 104 гола.

Напомним, Винисиус забил гол в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2). По сумму двух игр мадридский клуб проиграл «Арсеналу» с общим счётом 1:5 и завершил участие в Лиге чемпионов. «Реал» впервые с сезона-2019/2020 не сыграет в полуфинале турнира.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 14 результативных передач.

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