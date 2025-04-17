«Жалко, что сейчас «Спартак» теряет очки». Мостовой сравнил Станковича и Абаскаля

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой выложил пост в своём телеграм-канале, где оценил работу главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, приведя сравнение с бывшим наставником красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Я много раз говорил: Станкович ведь не просто так Маркиньоса пригласил. Сейчас мы видим, что это игрок основного состава. Ещё после первого тура, когда «Спартак» проиграл «Оренбургу», я говорил, что всё перевернётся и встанет на свои места.

Станкович всё же не Абаскаль, который футбол видел откуда‑то с Эйфелевой башни. Жалко, что сейчас «Спартак» теряет очки. Другое дело, что, в принципе, ничего не поменялось: три команды по‑прежнему претендуют на чемпионство, сейчас и четвёртая вклинилась», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда Станковича набрала 47 очков после 24 матчей. Возглавляет чемпионат России «Краснодар», в активе которого 52 очка.

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Как появился «Спартак»: