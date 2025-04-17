Симоне Индзаги прокомментировал выход «Интера» в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги оценил выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. Напомним, по итогам двухматчевого противостояния итальянская команда была сильнее мюнхенской «Баварии» (2:1, 2:2).

«Это была замечательная ночь с нашими болельщиками на стадионе, который оказал нам огромную поддержку. Противник был очень сильным, но мы отчаянно хотели пройти дальше, сыграв две отличные встречи. Мы проявили сильную волю, сыграли хорошо и поддерживали друг друга: только так можно победить команду такого уровня.

Реакция на пропущенные голы в первом и втором матчах? Это заслуга нашей ясности ума, мы не теряли нить игры, нашли равновесие, а затем и вышли вперёд. Сначала был 2:2, затем концовка от «Баварии», которая была очень интенсивной», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

В полуфинале турнира команда Индзаги встретится с каталонской «Барселоной». Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая.

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