Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симоне Индзаги прокомментировал выход «Интера» в полуфинал Лиги чемпионов

Симоне Индзаги прокомментировал выход «Интера» в полуфинал Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги оценил выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. Напомним, по итогам двухматчевого противостояния итальянская команда была сильнее мюнхенской «Баварии» (2:1, 2:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

«Это была замечательная ночь с нашими болельщиками на стадионе, который оказал нам огромную поддержку. Противник был очень сильным, но мы отчаянно хотели пройти дальше, сыграв две отличные встречи. Мы проявили сильную волю, сыграли хорошо и поддерживали друг друга: только так можно победить команду такого уровня.

Реакция на пропущенные голы в первом и втором матчах? Это заслуга нашей ясности ума, мы не теряли нить игры, нашли равновесие, а затем и вышли вперёд. Сначала был 2:2, затем концовка от «Баварии», которая была очень интенсивной», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

В полуфинале турнира команда Индзаги встретится с каталонской «Барселоной». Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая.

Материалы по теме
Венсан Компани отреагировал на вылет «Баварии» от «Интера» из Лиги чемпионов

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android