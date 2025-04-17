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Артета поблагодарил Гвардиолу после выхода «Арсенала» в полуфинал Лиги чемпионов

Артета поблагодарил Гвардиолу после выхода «Арсенала» в полуфинал Лиги чемпионов
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поблагодарил тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу после победы в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Я звонил ему сегодня утром. Потому что, если я здесь, то во многом благодаря ему. Он был для меня большим вдохновением. Я прожил с ним четыре замечательных года и всегда буду ему благодарен. Без него меня бы здесь не было», — приводит слова Артеты Sky Sport.

Артета работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2019 год.

В первом матче «Арсенал» разгромил «Реал» со счётом 3:0. Лондонский клуб сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/2009. За выход в финал лондонский клуб поспорит с «ПСЖ».

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