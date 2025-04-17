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Лысцов: в сборную России прилетел бы даже на тренировку, без игр!

Лысцов: в сборную России прилетел бы даже на тренировку, без игр!
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Воспитанник «Локомотива», защитник «Боавишты» Виталий Лысцов ответил на вопрос, хочет ли он сыграть за сборную России.

— Для начала надо в клубе себя проявить, а потом уже ждать каких-то звонков из сборной. Нужна стабильность. Если бы я был тренером национальной команды, посмотрел бы статистику: «Ага, Лысцов. Приехал под конец сезона, только начал играть. Как — пока непонятно». Этого недостаточно. Думаю, пока что Карпин или его помощники даже не рассматривали меня. Не наиграл ещё. Нужно играть и проявлять себя.

— А приехал бы на условную Гренаду или Замбию?
— Шутишь, что ли? Сборная России для меня — гордость. Я бы даже на тренировку, без игр приехал! Просто надеть форму команды, поиграть в двусторонке. Я очень соскучился по этим ощущениям. Чем больше нахожусь за границей, тем острее чувствую такие вещи. Я патриот своей страны. Гимн, флаг — важные для меня вещи. Если бы вызвали — точно прилетел бы, — сказал Лысцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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