Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Артёма Дзюбы в «Спартак»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказал мнение о возможном возвращении нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в состав московского «Спартака».

«О возвращении Дзюбы в «Спартак». Скорее всего, не удивлюсь этому. В принципе, такое возможно, почему нет? В этом нет ничего удивительного. Его и в «Зенит» можно тогда. Там есть шесть нападающих, возьмут ещё одного», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, Дзюба выступал за молодёжный клуб «Спартака» на протяжении пяти лет: с 2003 по 2008 годы. А также в составе взрослой команды футболист провёл с 2006 по 2015 годы.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 18 игр, где отличился семью голами и четырьмя результативными передачами.