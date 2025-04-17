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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Пресс-служба УЕФА опубликовала список игроков, которых номинировали на звание лучшего игрока недели по итогам матчей в Лиги чемпионов.

Так, претендентами на награду стали аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, гвинейский нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, английский опорный полузащитник «Арсенала» Деклан Райс.

Мартинес забил первый гол за «Интера» в матче с «Баварией» (2:2), Гирасси оформил хет-трик в ворота «Барселоны» (3:1), на счету Дембеле результативная передача во встрече с «Астон Виллой» (2:3), Райс же был признан УЕФА лучшим игроком матча с «Реалом» (2:1) из-за своих лидерских качеств и игры в обороне.

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