10 футболистов пропустят 25-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

10 игроков клубов Российской Премьер-Лиги не смогут принять участия в матчах 25-го тура чемпионата России из-за дисквалификаций по различным причинам.

Футболисты, пропускающие 25-й тур РПЛ из-за дисквалификаций:

Зелимхан Бакаев («Химки») — перебор жёлтых карточек, один матч

Лукас Оласа («Краснодар») — перебор жёлтых карточек, один матч

Александр Черников («Краснодар») — перебор жёлтых карточек, один матч

Илья Вахания («Ростов») — перебор жёлтых карточек, один матч

Владислав Камилов («Ахмат») — перебор жёлтых карточек, один матч

Илья Рожков («Рубин») — перебор жёлтых карточек, один матч

Дмитрий Баринов («Локомотив») — перебор жёлтых карточек, один матч

Александр Эктов («Пари НН) — перебор жёлтых карточек, один матч

Даниил Денисов («Спартак») — перебор жёлтых карточек, один матч

Алексей Сутормин («Ростов») — удаление, два матча (решение КДК РФС, осталась одна игра)

Ранее стало известно, что Апелляционный комитет РФС сократил срок дисквалификации вратаря «Пари НН» Никиты Медведева решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС за нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча, из двух назначенных для пропуска матчей один будет считаться условным. Таким образом, Медведев получит возможность сыграть в выездной встрече 25-го тура РПЛ с московским «Локомотивом».

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