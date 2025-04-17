10 футболистов пропустят 25-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

10 игроков клубов Российской Премьер-Лиги не смогут принять участия в матчах 25-го тура чемпионата России из-за дисквалификаций по различным причинам.
Футболисты, пропускающие 25-й тур РПЛ из-за дисквалификаций:
Зелимхан Бакаев («Химки») — перебор жёлтых карточек, один матч
Лукас Оласа («Краснодар») — перебор жёлтых карточек, один матч
Александр Черников («Краснодар») — перебор жёлтых карточек, один матч
Илья Вахания («Ростов») — перебор жёлтых карточек, один матч
Владислав Камилов («Ахмат») — перебор жёлтых карточек, один матч
Илья Рожков («Рубин») — перебор жёлтых карточек, один матч
Дмитрий Баринов («Локомотив») — перебор жёлтых карточек, один матч
Александр Эктов («Пари НН) — перебор жёлтых карточек, один матч
Даниил Денисов («Спартак») — перебор жёлтых карточек, один матч
Алексей Сутормин («Ростов») — удаление, два матча (решение КДК РФС, осталась одна игра)
Ранее стало известно, что Апелляционный комитет РФС сократил срок дисквалификации вратаря «Пари НН» Никиты Медведева решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС за нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча, из двух назначенных для пропуска матчей один будет считаться условным. Таким образом, Медведев получит возможность сыграть в выездной встрече 25-го тура РПЛ с московским «Локомотивом».
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