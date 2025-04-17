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Неймар досрочно в слезах завершил матч «Сантоса». Бразилец получил очередную травму

Неймар досрочно в слезах завершил матч «Сантоса». Бразилец получил очередную травму
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Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар покинул поле во время игры с «Атлетико Минейро», проходившего в рамках 4-го тура чемпионата Бразилии (2:0), из-за травмы. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, у бразильца произошёл рецидив травмы левого бедра, которая беспокоила его в марте. Именно из-за этого повреждения игрок не был в составе национальной команды Бразилии во время отборочных матчей чемпионата мира против сборных Колумбии и Аргентины.

Отмечается, что футболист не смог самостоятельно уйти с поля. На кадрах из трансляции видно, что Неймар вытирает слёзы.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, «Сантос» одержал первую победу за четыре игры.

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