Анчелотти назвал цели «Реала» на оставшуюся часть сезона после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о целях «сливочных» на оставшуюся часть сезона после вылета по итогам двухматчевого противостояния в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Арсеналом». По сумме двух встреч сильнее были «канониры» — 5:1 (3:0, 2:1).
«Как мы справляемся с ситуацией? В данный момент мы боремся за титул Ла Лиги. Да, у нас есть отставание, но впереди матч с «Барселоной». А также финал Кубка и клубный чемпионат мира в этом бесконечном сезоне. Нам нужно поднять голову и учиться на своих ошибках», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.
Отметим, что мадридский клуб впервые с сезона-2019/2020 не смог выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов. «Арсенал», в свою очередь, впервые за 16 лет попал в четвёрку сильнейших главного еврокубкового турнира.
- 17 апреля 2025
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