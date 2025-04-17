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Виталий Лысцов: вылет «Факела» из РПЛ станет большой трагедией для Воронежа

Виталий Лысцов: вылет «Факела» из РПЛ станет большой трагедией для Воронежа
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Защитник португальской «Боавишты» Виталий Лысцов, родившийся и до 12 лет занимавшийся футболом в Воронеже, высказался о текущей ситуации воронежского «Факела».

«Для Воронежа вылет из РПЛ станет большой трагедией. У меня на районе в Воронеже много ребят, с кем я в футбол играл. Когда приезжаю, встречаемся. Все эти люди теперь дарят свою любовь «Факелу» с трибун. Все пытаются найти билеты, ходят на матчи — просто живут командой. И таких людей в городе масса. Полный стадион на каждом матче — тому подтверждение.

Я знаю Шалимова как тренера и надеюсь, он им поможет. Игроки в «Факеле» хорошие, физически выносливые. Работают, бегут, борются. Хочется верить, что дух команды и индивидуальные бойцовские качества каждого из ребят помогут сохранить клуб в лиге», — сказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После 24 туров РПЛ «Факел» с 15 очками в 24 матчах находится на 15-м месте — в зоне прямого вылета. Отставание воронежцев от зоны стыковых матчей составляет пять очков. В начале апреля в клубе сменился главный тренер — вместо Дмитрия Пятибратова этот пост занял Игорь Шалимов.

Полное интервью с Виталием Лысцовым читайте в ближайшее время на «Чемпионате»
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Видео: Очереди у стадиона «Факела»

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