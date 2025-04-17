Лысцов: Антоха Миранчук был бы не худшим в «ПСЖ» или «Монако»

Выступающий за португальскую «Боавишту» экс-защитник московского «Локомотива» Виталий Лысцов высказал мнение о своём бывшем одноклубнике — атакующем полузащитнике швейцарского «Сьона» Антоне Миранчуке.

«Болею за Антоху. Если не получается увидеть матч, смотрю обзоры. По оценкам Миранчук один из лучших в «Сьоне» каждый раз. Надеюсь и верю, что он останется в Европе, но ещё перейдёт в клуб и лигу выше уровнем.

Швейцария — трамплинчик для него. Антон уже состоявшийся футболист. Он и в «ПСЖ» или «Монако» не худшим был бы. Но к европейскому футболу нужно адаптироваться — тут другая интенсивность игры, тренировочный процесс. Мне кажется, «Сьон» для этого вполне подходит. Верю, что он ещё пойдёт на повышение», — сказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Виталием Лысцовым читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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