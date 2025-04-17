Александр Гришин: ЦСКА в Кубке России играл с «Динамо» на удержание результата

Экс-защитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру красно-синих в ответном матче полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (0:0, первый матч 2:1).

«ЦСКА имел преимущество за счёт победы в первом матче. Они играли на удержание результата, и это обусловило сюжет матча. ЦСКА играл от обороны, искал шансы на контратаках. Игра получилась хорошей и напряжённой. Она понравилась болельщикам. Пришёл полный стадион, состоялся праздник футбола. Матч «Динамо» и ЦСКА называют братским дерби, и футбол обеих команд доставил удовольствие», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победа в двухматчевом противостоянии с «Динамо» вывела ЦСКА в финал Пути РПЛ Кубка России, где соперником армейцев станет петербургский «Зенит».

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