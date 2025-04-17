Гендиректор «Динамо» Пивоваров назвал причину большого количества тяжёлых травм в команде

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о высоком количестве травмированных игроков в команде.

«Помимо Тюкавина и Гомеса, у нас уже долго травмирован Майсторович — у него тоже серьёзная травма. Их в этом сезоне много. Вопрос о причине такого числа тяжёлых травм лучше задавать тренерскому штабу. Думаю, это как случайность, так и вопрос тренировочного процесса», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Динамо» под руководством чешского главного тренера Марцела Лички набрало 43 очка в 24 матчах и занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место.

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