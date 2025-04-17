Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 17 апреля (время — московское):
22:00. «Лацио» (Италия) — «Будё-Глимт» (Норвегия) (0:2);
22:00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Лион» (Франция) (2:2);
22:00. «Атлетик» Бильбао (Испания) — «Рейнджерс» (Шотландия) (0:0);
22:00. «Айнтрахт» Франкфурт (Германия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) (1:1).
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.