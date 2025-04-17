Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 17 апреля (время — московское):

19:45. «Фиорентина» (Италия) — «Целе» (Словения) (2:1);

19:45. «Ягеллония» (Польша) — «Бетис» (Испания) (0:2);

22:00. «Челси» (Англия) — «Легия» (Польша) (3:0);

22:00. «Рапид» Вена (Австрия) — «Юргорден» (Швеция) (1:0).

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.