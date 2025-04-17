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Манчестер Юнайтед — Лион: во сколько начало матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Лион». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Лион
Лион, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче во Франции команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

Турнирная сетка Лиги Европы
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