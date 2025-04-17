Тамерлан Мусаев высказался о серии ЦСКА без поражений в 2025 году

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о серии армейцев без поражений в 2025 году. Накануне, 16 апреля, ЦСКА сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В рамках РПЛ армейцы провели шесть игр, одержав пять побед.

«С каждой победой и непроигранным матчем уверенность нарастает. У нас всё хорошо. Мы провели хорошую работу на зимних сборах. Почти вся команда находится в хорошей форме. В этом секрет формы ЦСКА», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 24 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице.