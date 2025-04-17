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22:00 Мск
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«Челси» — «Легия»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию

«Челси» — «Легия»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций встретятся английский «Челси» и польская «Легия». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Легия
Варшава, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой игре в Польше «Челси» выиграл со счётом 3:0.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.

Турнирная сетка Лиги конференций
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