«Челси» — «Легия»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций встретятся английский «Челси» и польская «Легия». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой игре в Польше «Челси» выиграл со счётом 3:0.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.