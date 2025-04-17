Магуайр: даже если мы выиграем Лигу Европы, этот сезон станет для «МЮ» разочарованием

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о текущем сезоне в исполнении команды.

«Могу точно сказать, что даже если мы выиграем Лигу Европы, то этот сезон всё равно станет для нас разочарованием. Однако такая победа стала бы приятным бонусом. Когда играешь за «Юнайтед», то ты должен брать трофеи. Победа в Лиге Европы стала бы приятнее вдвойне, поскольку она вывела бы нас в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. В Премьер-лиге, учитывая наши результаты, мы этого определённо не добьёмся», — приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги Европы соперником «Манчестер Юнайтед» является французский «Лион». В первом матче команды сыграли вничью — 2:2. Вторая встреча состоится сегодня, 17 апреля.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков за 32 матча. «Красные дьяволы» покинули Кубок Англии, проиграв «Фулхэму» (1:1, 3:4 пен.) в 1/8 финала. В Кубке лиги команда добралась до 1/4 финала, где уступила «Тоттенхэму» (3:4).